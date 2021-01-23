Сегодня вышел новый выпуск программы «Круиз-Контроль» на телеканале «Звезда», в котором зрителей знакомили с Липецкой областью.

Маршрут программы начался в городе металлургов – Липецке. Оттуда ведущая Юлия Розенберг отправилась в древний Елец. 600 лет назад этот город был разорен войсками Тамерлана, но дальше на Русь грозный завоеватель не пошел.

В первый день путешествия съемочная группа отправилась к кузнецам и поучаствовала в плетении средневековой кольчуги. Телевизионщики узнали у хранителей гончарных традиций, в чем особенность Романовской глиняной игрушки, и слепила своими руками традиционный оберег. Подкрепилась ведущая юрьевской кашей, приготовленной в русской печи, а после увидела самого большого в России огнедышащего дракона.

Во второй день Юлия Розенберг прокатилась на легендарной русской тройке к источнику желаний, а также узнала, как производят настоящие русские валенки. и освоила елецкую рояльную гармонь.