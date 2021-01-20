Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль» на телеканале «Звезда». Эфир запланирован на 23 января в 12:30 (6+).

Маршрут программы «Круиз-контроль» начнется в Липецке. Оттуда ведущая Юлия Розенберг отправится в Елец, где познакомится с местными промыслами и ремеслами. Съемочная группа посетит кузнецов и поучаствует в плетении средневековой кольчуги, узнает у хранителей гончарных традиций, в чем особенность романовской глиняной игрушки. Также ведущая отведает юрьевскую кашу, приготовленную в русской печи, узнает, как производят настоящие русские валенки и попробует освоить елецкую рояльную гармонь. Особенность этого трэвел-шоу с элементами детектива, экстрима и реалити в том, что поездки, описанные в телепрограмме, можно совершить за выходные.

Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. «В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.