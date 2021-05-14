Учреждения соцзащиты региона присоединились к федеральному проекту по оказанию телемедицинской помощи. Онлайн-консультации будут проводиться для пациентов с хроническими заболеваниями на платформе «Доктор рядом», сообщает управление социальной политики Липецкой области.

Подопечные стационарных учреждений соцзащиты, а их в регионе почти 2,5 тысячи, смогут обратиться за рекомендациями терапевтов дистанционно в любой день недели с 8:00 до 20:00. Для выхода на связь подойдёт любое современное устройство: планшет, компьютер или смартфон. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «Доктор рядом» и ввести промокод в личном кабинете. Сделать это поможет социальный или медицинский работник учреждения. Код доступа к сервису можно получить у своего терапевта в поликлинике по месту прикрепления.

Прежде чем пользоваться услугами телемедицины, нужно пройти очный осмотр у врача. Онлайн-консультации применяются для дальнейшего наблюдения и коррекции лечения. Все данные о состоянии здоровья пациента будут отображаться в приложении. Онлайн-приём ведут врачи московских клиник. Пациент сам выбирает, к кому обратиться за помощью.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.