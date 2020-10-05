Телескоп на балконе едва не стал причиной пожара в липецкой многоэтажке

4 октября в многоэтажном жилом здании 26 микрорайона в Липецке вспыхнул установленный на балконе телескоп, точнее, задымился его пластиковый корпус. К счастью, хозяин был дома и вовремя предотвратил беду. По словам специалистов, при долгом нагревании солнечными лучами огонь может возникнуть даже от стеклянной бутылки с водой на подоконнике.

– Как известно, в связи с сухой, тёплой и ветреной погодой особый противопожарный режим в Липецкой области продлён до конца октября. В этот период разводить костры категорически запрещено, а размер штрафов для нарушителей существенно увеличен, – отметил начальник МУК «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Спасатели призывают липчан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, беречь жилье и жизнь от огня; не бросать на землю и из окон автомобиля непотушенные сигареты; не оставлять после отдыха на природе мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки. Запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.