В 2022 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах страны к нормативу приведут более 15 тысяч километров дорожной сети.

«Выполнение намеченного идёт с опережением графика. Свыше 300 объектов уже приняты в эксплуатацию: это и участки дорог по социально значимым маршрутам, и искусственные дорожные сооружения», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В частности, в Правительстве РФ было отмечено, что в Липецкой области первым объектом нацпроекта, который приняли в эксплуатацию в этом году, стал участок трассы Липецк – Октябрьское – Усмань в Грязинском районе. Он начинается от границы областного центра, протяжённость – почти 4 километра. Магистраль, которая связывает Липецк и Усмань и входит в опорную сеть дорог региона, – одна из самых важных и оживлённых в области.

«Трасса построена почти 45 лет назад, и её крайне важно поддерживать в хорошем состоянии, – сообщил директор Дорожного агентства Липецкой области Антон Кононович. – Благодаря нацпроекту мы последовательно ремонтируем это направление: в 2020 году было сдано 12,5 километра, в 2021 году – 10,5 километра, в этом, помимо сданного участка, в работе ещё 24 километра в Усманском районе».

Всего же в Липецкой области благодаря федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта в этом году приведут в порядок около 400 километров дорог. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено 6 млрд рублей.

Согласно целевым показателям нацпроекта, к 2024 году в Липецкой области должны привести в нормативное состояние 51% региональных дорог. Отметим, что показатель рассчитывается исходя из базовой величины доли дорог в нормативном состоянии по данным на 2017 год, тогда в Липецкой области этот показатель составлял 27,7%.

«По итогам 2021 года 40% региональных дорог уже соответствуют требованиям нацпроекта, соответственно, мы идём с некоторым опережением графика. Впереди освоение дополнительных двухсот миллионов рублей, выделенных Правительством, которые мы также направим на работы по приведению дорожной сети региона в нормативное состояние», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.