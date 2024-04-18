Темпы сева яровых в Липецкой области превышают прошлогодние на 15%. Аграрии региона уже засеяли 182 тыс. гектаров. В прошлом году на аналогичную дату было засеяно 155 тыс. гектаров, сообщает управление сельского хозяйства региона.

Зерновыми и зернобобовыми засеяно 137 тыс. гектаров, в том числе 60 тыс. – пшеницей и 60 тыс. – ячменем. Под зерновые и зернобобовые культуры в 2024 году, включая кукурузу на зерно, отведено 421 тыс. гектаров. Сахарной свеклой засеяно 20 тыс. гектаров, яровым рапсом — 12 тыс. гектаров, подсолнечником – 9 тыс. гектаров. Яровой сев предстоит провести на 1,1 млн гектаров. Общая площадь под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий в 2024 году составит немногим более 1,4 млн гектаров.

«Весенняя страда – очень ответственное время для аграриев. Верим, что все пройдет без сбоев, ведь в регионе заранее позаботились обо всем – подготовке техники, семян, удобрений и запасе ГСМ», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.