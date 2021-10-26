Число желающих привиться от коронавируса в Липецкой области стремительно растёт. Ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем двумя неделями ранее.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, на сегодняшний день в регионе однократно от COVID-19 привиты 472695 человек, двукратно – 425129 человек. Охват населения – 51,8%.

Наиболее востребованная у жителей Липецкой области вакцина от коронавируса – Спутник V. Накануне регион получил 7600 доз этого препарата. В ближайшие дни ожидается поставка крупных партий Спутника, в том числе и вакцины Спутник Лайт.