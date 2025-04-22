Темпы ярового сева в Липецкой области опережают прошлогодние

Полным ходом в Липецкой области идёт сев зерновых и зернобобовых, масличных, кормовых культур и сахарной свеклы. На 21 апреля работы выполнены на 389,5 тыс. гектаров. Зерновые и зернобобовые посеяны на 282 тыс. гектаров, 146 тысяч из них занимает яровая пшеница. Сев подсолнечника и ярового рапса проведен на 42 и 23 тыс. гектаров соответственно. Площадь масличных культур в этом году составит 410 тыс. гектаров. Сахарной свёклой засеяно 38 тыс. гектаров. Под нее в этом году отведено более 120 тыс. гектаров. Продолжается сев кормовых культур. Они размещены на 4,5 тыс. гектаров.

Этой весной липецким аграриями предстоит засеять более 1 млн гектаров. На данный момент уже засеяно 38% от планируемой площади. Темпы сева опережают прошлогодние более чем на 17%, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

«Весна – время активного роста растений, и задержка с полевыми работами может негативно сказаться на их развитии и продуктивности. Эффективное выполнение весенней полевой кампании является ключевым фактором для достижения высоких результатов в сельском хозяйстве», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.