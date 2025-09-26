Теперь тут учат и на юристов

Общее фото с гостями на память об открытии во второй школе п. Добринка «Школы юного юриста».

17 сентября в школе №2 п. Добринка торжественно открыли

юридический класс

Это совершенно новое направление в педагогике. Обучаться в нём по желанию станут 10-11-е классы. На сей раз около 20 человек выстроились на линейке. Пусть не все из них выберут эту серьёзную и ответственную профессию, но ясно одно: углублённое изучение таких предметов, как история и обществознание с правом, обязательно пригодится, ведь сдача ЕГЭ по ним требуется во многих других профессиях, да и в жизни знать историю страны и свои права нужно.

Полина Попова и Андрей Бредихин из 11-го класса уже твёрдо решили, что жизнь свяжут с юридической деятельностью. Девушка в своей семье станет первопроходцем, а вот юноша, наоборот, продолжит семейную династию: его родители Иван Сергеевич и Светлана Борисовна, отучившись в профильном вузе, много лет добросовестно служат в Добринской полиции.

Звучат фанфары. Директор учреждения Надежда Сергеевна Каширская, председатель Добринского суда Галина Михайловна Перелыгина, исполняющий обязанности прокурора района Андрей Валентинович Панин, представитель центра опережающей профподготовки г. Липецка Е.А. Голосова и врио ЛГТУ Д.Н. Помотилов заключили соглашение. Ведущие праздника, педагоги этой школы Дмитрий Алексеевич Зенкин и Наталия Павловна Богачёва торжественно объявляют: «Класс под названием «Школа юного юриста» начал действовать официально!». Кроме того, в мероприятии участвовали сетевые партнёры второй школы из Республики Беларусь.

Андрей Бредихин сказал, что продолжит семейную династию юристов: его мама Светлана и папа Иван много лет служат в Добринской полиции.

От администрации Добринского района ребят с таким знаменательным событием поздравила заместитель главы Галина Михайловна Демидова, пожелавшая всем в принципе, а особенно тем, кто выберет в дальнейшем точно путь юриста, развивать в себе чувство ответственности и справедливости.

— Дорога юриста очень сложна, — со знанием дела продолжила председатель Добринского суда Г.М. Перелыгина, — это постоянный путь больших самоограничений и бесконечной работы над собой. Настоящий юрист обязан обладать глубокими знаниями, постоянно следовать букве закона.

В то же время председатель суда пригласила ребят 2 октября на День открытых дверей в свою организацию. И добавила, что в эту дату в Липецкой области повсеместно будут открыты двери во всей судебной системе, только заранее нужно подать заявку.

— Ребята, — обратился к юным юристам и.о. прокурора района А.В. Панин, — мы тоже готовы к сотрудничеству с вами. И верим, что кто-то из вас в дальнейшем будет работать в Добринской прокуратуре.

— Что же вам предстоит изучать в рамках данного курса? — задаёт вопрос куратор этого класса, учитель истории и обществознания второй школы Людмила Вячеславовна Симонова и подробно сама на него отвечает, чтобы было понятно всем. — Вас ждет углубленное изучение профильных предметов: истории, обществознания, права. Кроме этого, вы будете обучаться по программам продвинутого уровня единой модели профориентации школьников (профминимум), в рамках которой разработана программа дополнительного образования «Школа юного юриста», у нас будут проводиться внеурочные занятия «Россия — мои горизонты», родительские собрания, практико-ориентированные занятия, которые состоят из экскурсий в полицию, прокуратуру, суд, дней открытых дверей в ЛГТУ. Как будущие работники правоохранительных органов вы будете проходить диагностику на портале «Билет в будущее»…

В день открытия этим школьникам директор Н.С. Каширская вручила ученические билеты, подтверждающие, что они теперь точно — из юридического класса. Ещё специально для них заказали новенькую сине-голубую форму с таким же галстучком. И обязательный значок Фемиды на груди — символа правосудия в России. Главными атрибутами богини считаются меч (символ возмездия) и весы (символ меры и справедливости).

Школьники получили такие билеты, подтверждающие, что они точно из юридического класса.

— Знание законов дает нам всем возможность принимать взвешенные решения, защищать свои права и избегать подводных камней в жизни, — сказала, обращаясь к детям, Надежда Сергеевна. — Я верю, что ваш юридический класс будет кузницей умов, здесь постоянно станут оттачиваться аналитические способности, закаляться умение аргументировать и находить разумные компромиссы.

В ответном слове юные юристы дали торжественную клятву, в которой поклялись свято блюсти честь свою, юридического класса и средней школы №2, быть образцом в учёбе и поведении, верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине.

В добрый путь, друзья.