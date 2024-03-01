Четыре тепличных комплекса Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов за два первых месяца 2024 года. Это на 500 тонн больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Томатов получено 14 тысяч тонн, огурцов – 11,2 тысячи тонн, салатов – 800 тонн салатов.

Начиная с 2019 года, Липецкая область бессменно удерживает первое место в стране по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Еще несколько лет назад по объемам тепличного производства регион не входил даже в десятку. За последние пять лет валовой сбор овощей, полученных в защищенном грунте, увеличился почти в два раза.

«Производство продукции в агропромышленном комплексе Липецкой области неизменно показывает отличные результаты. Во многом это заслуга грамотной работы аграриев, постоянного внедрения современных технологий, а также государственной поддержки и ее эффективного использования. Стоит отметить, что высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни сельчан и их благосостоянии», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.