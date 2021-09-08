В четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 111,3 тысячи тонн овощей и зеленых культур, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Это на 17 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 95 тысяч тонн. Урожай огурцов на 7 сентября составил 55,9 тысяч тонн. В прошлом году на эту дату их было собрано 54,7 тыс. тонн. Томатов получено 54,9 тыс. тонн, что на 37% больше, чем годом ранее, когда было выращено 40 тыс. тонн. Кроме того, собрано 2,8 млн штук салата (около 550 тонн). Его начали производить в регионе с 2021 года на тепличном комплексе «Елецкие овощи».

«Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в регионе продолжается уборка овощей в открытом грунте. В открытом грунте липецкие аграрии выращивают морковь, чеснок, огурцы, кабачки, томаты, капусту, свёклу, лук и тыкву. Под эти культуры в текущем году отведено 535 гектаров. Еще на 182 гектарах собирают бахчевые культуры.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, которые сложились этим летом в регионе, урожай овощей открытого грунта прогнозируется на 10 % ниже, чем в прошлом. Однако по производству тепличных овощей мы остаемся лидерами в стране», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.