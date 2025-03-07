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Тепличные комплексы Липецкой области вырастили 26 тысяч тонн овощей и салатов за январь – февраль

7 часов назад

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Собрано 26 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов в четырех тепличных комплексах Липецкой области за первые два месяца 2025 года. Томаты продолжают удерживать лидерство: их выращено 13 тысяч тонн. В тепличном комплексе Елецкого района помимо огурцов и салатов теперь выращивают и сливовидные томаты. В теплицах Данковского, Хлевенского и Усманского районов собирают томаты черри коктейльные, сливовидные, круглые крупные и среднеплодные. Также получено 12,6 тысячи тонн огурцов и 400 тонн салатов.

«Все тепличные комплексы Липецкой области – современные передовые производства. В них с одного квадратного метра продукции можно получить значительно больше, чем в обычных теплицах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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