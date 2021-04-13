Завершились работы по энергообеспечению тепличного комбината «Елецкие овощи». «Россети ФСК ЕЭС» расширила подстанцию 220 кВ «Елецкая», модернизировала узловой центр питания региона – 220 кВ «Тербуны». Мощность технологического присоединения составила 142 МВт, что позволило агропредприятию ввести в эксплуатацию пять очередей теплиц общей площадью свыше 63 гектаров.

Стоимость проекта составила 134,4 млн рублей. Работы выполнялись поэтапно в соответствии с договорами, заключенными с потребителем. На открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ «Елецкая» энергетики построили две новые линейные ячейки, оснащенные высоконадежным оборудованием. Также на этом объекте и подстанции 220 кВ «Тербуны» были модернизированы системы релейной защиты с применением современных микропроцессорных терминалов.

«Повышение надежности электроснабжения области и ее жителей – в числе наших приоритетов. Будем сотрудничать и использовать инновационные технологии и опыт энергетиков для развития области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Тепличный комбинат «Елецкие овощи» – одно из крупнейших агропредприятий Черноземья (площадь – 63 гектара, более 75 тыс. тонн овощей в год). Теплицы позволяют круглогодично поддерживать необходимый микроклимат и отказаться от пестицидов.