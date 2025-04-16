Тепличный комплекс Липецкой области успешно заменил европейских шмелей российскими

Один из крупнейших в России производителей овощной продукции защищенного грунта – агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» активно реализует программу пошагового импортозамещения. В строительстве тепличных комплексов предприятие использует не только преимущественно российские конструкции, материалы и собственные запатентованные технологии, но и перешло на отечественных шмелей. Насекомые необходимы для дополнительного опыления томатов и огурцов с целью повышения их урожайности. Использование шмелей не только повышает урожайность овощей закрытого грунта в среднем на 20-30%, но и улучшает качество и крупность плодов.

Так, в тепличном комплексе «Овощи Черноземья» (является частью АПХ «ЭКО-культура») до введения иностранных санкций при опылении томатов использовали шмелей-иностранцев из Турции, Голландии и Израиля. В настоящее время в технологическом процессе участвуют насекомые, которых выращивают на фермах в Воронежской и Тамбовской областях. Выбор в пользу отечественных производителей шмелиных семей обусловлен несколькими факторами, в частности российские особи значительно дешевле, а их поставка значительно удобнее. При этом российские компании проводят селекционную работу, которая помогает получать особей с более высокой эффективностью работы.

«Современные технологии в АПК позволяют липецким компаниям успешно проводить импортозамещение, не только не теряя в качестве продукции, но и бонусом получая дополнительные преимущества в виде упрощения логистики, независимости от курса валюты и других внешних факторов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.