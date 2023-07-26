Почти 1,5 млрд рублей в текущем году направлено на выполнение работ по подготовке теплоэнергетического комплекса к зиме. Это средства, выделенные на ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний, а также в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» из бюджета Липецкой области.

Как рассказали в региональном управлении энергетики и тарифов, до начала отопительного периода в Липецкой области планируется строительство трёх автоматизированных блочно-модульных котельных, реконструкция 15 объектов теплоснабжения и ремонт оборудования ещё в 23 котельных. Также будут реконструированы и построены почти 10 километров тепловых сетей, отремонтированы – ещё 19 километров. Выполнение данных работ повысит качество и надёжность теплоснабжения для 120 социальных объектов и 530 многоквартирных домов региона. Всего же объём инвестиций в теплоэнергетический комплекс Липецкой области (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) на 2023 год составит 4,02 млрд рублей.

«Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем. Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу энергоресурсов в дома жителей Липецкой области», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.