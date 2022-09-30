Девятьсот наборов, включающих термобелье, носки, плащи-дождевики, туристические коврики, а также медицинские наборы, сегодня отправились в учебно-тренировочные центры, где проходят подготовку мобилизованные липчане. Получить всё защитники должны уже сегодня вечером. Груз отправили из пункта сбора гуманитарной помощи регионального отделения партии «Единая Россия».

Индивидуальные аптечки были собраны по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова сотрудниками ОГУП «Липецкфармация». В них вошли противовоспалительные, ранозаживляющие, обезболивающие, жаропонижающие, антисептические препараты и перевязочные материалы.

Это не первая гуманитарная помощь мобилизованным липчанам. Неделю назад была отправлена 20-тонная фура с предметами первой необходимости, средствами личной гигиены и продуктами. Сейчас формируется очередная партия нужных вещей и продуктов.

Ранее руководитель региона Игорь Артамонов отмечал, что будет держать на личном контроле условия пребывания и потребности мобилизованных липчан. «Сейчас многие хотят присоединиться к сбору необходимого, чтобы поддержать наших ребят на сборных пунктах, в учебных центрах и непосредственно в местах службы. В области ведется масштабная работа. Мы будем координировать ее, чтобы помощь была своевременной и актуальной», – подчёркивает Игорь Артамонов.