Терапевтическое отделение открылось в Елецкой больнице после ремонта

Завершился капитальный ремонт терапевтического отделения Елецкой городской больницы. Были заменены системы элекро-, тепло- и водоснабжения, смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции, отремонтированы палаты, процедурный кабинет, комнаты раздачи и приема пищи. Все помещения приведены в соответствие нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

Заменена мебель в процедурном кабинете, столовой, в палатах для пациентов установили 15 новых функциональных кроватей, обновлен пост дежурного персонала. На капитальный ремонт израсходовано более шести миллионов рублей, средства выделены из областного бюджета.





В терапевтическом отделении оказывается специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями пищеварительной и мочевыделительной систем, болезнями крови, сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы. Оно рассчитано на 25 койко-мест (15 терапевтических и 10 эндокринологических). Уход и лечение пациентам оказывают два врача и восемь медицинских сестер. Также в прошлом году был закончен капитальный ремонт и неврологического отделения . Стоимость работ составила 6,5 миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета.

«Для районной больницы такие условия – большой шаг. Уверен, что пациентам здесь будет комфортно и они получат качественную медицинскую помощь», – считает глава региона Игорь Артамонов.