Школа села Тербуны присоединились к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя» и создала у себя сразу две таких парты в честь бывших учеников Константина Сопова и Игоря Яковлева, погибших в период боевых действий в Чеченской республике. Право сидеть за этими столами будет предоставлено отличникам, активистам, победителям и призёрам предметных олимпиад и творческих конкурсов, участникам научно-практических конференций и спортивных соревнований, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, его биография и сведения о заслугах. Таким образом образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. В образовательных организациях городов и районов Липецкой области уже установлено 56 таких парт.

«Примеры доблести и отваги должны всегда быть перед глазами нашей молодежи. Если героизм стоил жизни нашим землякам, мы обязаны хранить память о них, как дань уважения и благодарности», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.