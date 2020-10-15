Тербунские фермеры с проектом по выращиванию шампиньонов победили в международной бизнес-игре

Проект тербунских фермеров «Выращивание шампиньонов в Липецкой области» победил в международной бизнес-игре «Начинающий фермер» в номинации «Молодые предприниматели и специалисты». Идея состоит в новом подходе к выращиванию грибов и в использовании современных технологий. Проект команды из Хлевенского района «Развитие средневекового поместья «ДАНБУРГ» занял третье место в этой же категории.

Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» проводится Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Минсельхоза РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. Проект направлен на развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

В этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе было представлено свыше 100 проектов. В финал игры вышли только 18, два из которых представляли Липецкую область.

«Замечательно, что молодые предприниматели региона всё охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты».