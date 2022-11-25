Школа села Тербуны приняла участие в сборе гуманитарной помощи российским воинам, участвующим в специальной военной операции. Почти две недели школьники писали письма и вместе с учителями собирали гостинцы, которые напомнят бойцам о доме. Это термобелье, носки, теплые стельки, перчатки, предметы личной гигиены. Их родители добавили медикаменты. Кроме того, общими силами собраны денежные средства, на которые приобретут квадракоптер или тепловизор. Гуманитарный груз передан фонду «Зов сердца» Тербунского района.

«Жители региона не раз доказали свою участливость в вопросе поддержки наших бойцов. То, что это работа продолжается и набирает силу, говорит об искреннем желании липчан сделать максимальный вклад в победу», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.