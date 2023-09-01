Вице-губернатор Сергей Курбатов с командой экономического блока посетил предприятия Тербунского района. Завод «Тербунский гоначар» по производству кирпичей и комплекс по хранению и переработке зерновых и масличных культур «Черноземье».

«Тербунский гончар» производит 40 млн штук облицовочного, керамического, лицевого кирпича в год. Продукцию завода покупают для строек и в Липецкой области, и в других регионах, используют для возведения разных типов зданий. С сырьем проблем нет — оно местное. Сейчас предприятие планирует расширяться — увеличивать выпуск продукции и штат.

Комплекс по хранению и переработке зерновых и масличных культур «Черноземье» за первое полугодие изготовил 149 тонн масла и 133 тонны шрота. Продукция реализуется в России, Беларуси, а также в Турции, Китае. В планах — расширение производства и строительство второй очереди.

«Регион заинтересован в развитии местных предприятий, расширении линейки их производства штата. Мы готовы к диалогу и обсуждению текущих вопросов с руководством», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.