Около 300 реконструкторов из России и Республики Беларусь приехали в Липецкую область на фестиваль «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года». На берегу реки Кобылья Снова в восьмой раз воссоздали сражение советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками. Бой за переправу у села Озёрки историки называют Малой Прохоровкой. Победа здесь во многом предрешила итоги и дальнейших сражений.

«Великая Отечественная коснулась без преувеличения каждую семью в нашей стране. Мы бесконечно благодарны ветеранам, труженикам тыла, всем, кто приближал такую долгожданную Победу, часто отдавая за это самое ценное – жизнь. Такие фестивали помогают передавать память об этих событиях из поколения в поколение. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами. И сегодня в зоне СВО наши солдаты вновь сражаются за правду и справедливость», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме реконструкции боев для гостей «Тербунского рубежа» провели мастер-классы и выставки. Можно было узнать о быте, культуре и традициях этих лет.