Избирательная комиссия Липецкой области в режиме видеоконференцсвязи организовала обучающий семинар с членами территориальных избиркомов по вопросам финансирования кандидатами своих избирательных кампаний на предстоящих в сентябре выборах депутатов Липецкого областного Совета. В соответствии с региональным законодательством собственные фонды обязаны создать кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, а также самовыдвиженцы. Для этого им необходимо открыть спецсчета в филиалах ПАО Сбербанк. Операции могут проводить лично кандидаты либо их уполномоченные представители по финансовым вопросам.

В помощь нижестоящим комиссиям областной избирком разработал учебно-методический материал, содержащий ответы на все вопросы, связанные с обслуживанием специальных избирательных счетов кандидатов и контролем за порядком формирования избирательных фондов и их расходованием. Обучающий комплекс содержит лекцию, презентацию, ситуационные и тестовые задания. Есть разъяснения по бесплатному подключению кандидата к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн», по порядку регистрации финуполномоченных.

Участникам обучения напомнили, что избирательный фонд может создаваться за счет собственных денежных средств кандидата, средств, выделенных ему выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. В отношении каждой категории установлены свои возможные предельные суммы. Если денежные средства были переведены на счет анонимным жертвователем, то они в течение 10 дней подлежат перечислению в доход областного бюджета.

В ходе семинара отмечалось, что избирательные фонды могут быть израсходованы на мероприятия, непосредственно связанные с избирательной кампанией кандидата. Например, на сбор подписей избирателей, изготовление подписных листов, предвыборную агитацию, оплату услуг информационного и консультационного характера, то есть на работу юриста, дизайнера по изготовлению печатной агитации, производству аудио-, видеоматериалов. При этом все финансовые операции прекращаются в день голосования (либо в первый день многодневного голосования). Закрывается счет до дня представления в избирательную комиссию итогового финансового отчета, который подается в течение 30-дней со дня официального опубликования результатов выборов.

Члены территориальных избирательных комиссий также изучили особенности порядка проверки достоверности сведений, представленных кандидатами на выборах в облсовет: о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, о размере и источниках доходов и об имуществе кандидатов и др. Эта тема также подробно отражена в учебно-методическом материале, подготовленном облизбиркомом и размещенном на официальном сайте комиссии в разделе «Обучение».