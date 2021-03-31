Липецк разделён на зоны ответственности. За содержанием зеленых насаждений следят специалисты «Зеленхоза», городских магистралей – сотрудники муниципального управления благоустройства, придомовых территорий – УК, прилегающих к хозяйствующим субъектам зон – предприниматели. При этом существующую схему ждёт модернизация – следить за качеством работы городских служб и бизнеса будут сотрудники территориальных управлений округами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, все обращения граждан, которые сейчас поступают в управления, планируют завести в единую систему. Она будет автоматически направлять сообщения липчан в профильные службы – это позволит не только ускорить процесс поиска ответственного за территорию, но и упростит систему контроля. Стоит отметить, что управления уже включились в новый формат работы – они принимают обращения от граждан и организуют мониторинги городских территорий, следят не только за тем, что входило всегда в их зону ответственности, например, за соблюдением правил благоустройства, но и за состоянием контейнерных площадок во дворах, а также ситуацией на дорогах.

Так, 29 марта сотрудники управления Октябрьским округом проверили, как ответственные лица следят за порядком. В центре внимания оказались улицы Катукова, Кривенкова, Теперика, Студенческий городок, Доватора и другие. В ходе рейда специалисты выявили ряд нарушений – складирование мусора возле МКД и хозяйствующих субъектов, надписи на фасадах зданий, несоответствие вывесок порядку размещения и содержания информационных элементов. В результате только за день специалисты выписали 27 предписаний.

– Бывает, что собственники торговых помещений сразу идут на встречу и устраняют нарушения, однако чаще всего приходится применять меры административного воздействия, – отметил начальник управления Октябрьским округом Алексей Погорелов.

Проверить, как работают специалисты округов, представители бизнеса и управляющих организаций, вчера, 30 марта, решил первый заместитель главы города Константин Востриков. Выезд показал – не все предприниматели и УК готовы идти на контакт. Так, если собственник продуктового магазина в доме №16 на улице Студенческий городок закрасил выявленные в ходе рейда надписи на фасаде здания, то возле торговой точки «Шаурма от души» в доме №7А на улице Кривенкова не убран мусор. Нуждаются в наведении порядка также прилегающая к МКД территория и улицы Стаханова и Водопьянова.

– Нам необходимо активизировать работу по уборке города, если кто-то не готов включаться в работу – будем штрафовать. Наша общая задача – к концу апреля навести в Липецке порядок, – подчеркнул Константин Востриков.

Стоит отметить, что подобные рейды будут продолжаться. При этом помочь в выявлении неблагоустроенных территорий могут и неравнодушные липчане. Для этого необходимо сфотографировать нарушение и, указав адрес, отправить его в инстаграм-аккаунт того округа, где оно было зафиксировано – @prav_okrug_lipetsk, @levokr_lipetsk, @oktokryg, @sovokr_lipetsk.