Региональный этап Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» стартует сегодня в Задонском районе Липецкой области. В его работе примут участие около 100 представителей молодежи из разных городов и районов региона от 18 до 35 лет.

Главная цель форума – помочь молодым людям определить свой персональный вектор профессионального развития и вместе найти альтернативные пути решения актуальных региональных задач. Именно поэтому участие в таком значимом событии открывает новые возможности для каждого. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

На базе отдыха «Голубой огонек» участников ждут пять дней насыщенной образовательной программы, благодаря которой они смогут улучшить свои навыки в области управления, работы в команде, раскрыть лидерские качества. Неотъемлемой частью форума будут «Диалоги на равных» с успешными людьми регионального и федерального масштаба. Уже в первый день участников ждет встреча с заместителем губернатора Липецкой области Александром Рябченко.

Программа первого дня:

10:00 – 14:00 – заезд участников

14:00 – 15:00 – нетворкинг

16:00 – 16:45 – установочная сессия,

17:00 – 18:00 – Диалог на равных «Все по-честному» с Александром Рябченко

19:30 – 21:00 – Концепт-сессия ТС360

Среди гостей форума также заявлены предприниматель и ресторатор Сергей Бунцевич, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара и другие эксперты. Кроме того, в рамках #ТСрегион состоится грантовый конкурс молодежных инициатив. Для молодых людей 18-30 лет это отличный шанс представить свои проектные идеи и выиграть до 1,5 млн рублей на их реализацию. Имена победителей объявят 10 июня.

Организаторами Регионального этапа Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, управление молодежной политики Липецкой области при поддержке управления информационной политики региона. Образовательным партнером форума является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».