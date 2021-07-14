Липецкая область завершила свое участие во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации и дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ.В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали около 300 жителей Ельца, Грязей, Липецка.

Каждый, кто прошел тестирование, получил достоверные знания о способах передачи ВИЧ, действенных мерах защиты, а также смог оценить свои риски заражения ВИЧ-инфекцией. Участниками акции стали и медицинские специалисты. В период проведения акции в регионе прошли информационные семинары для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов.

Ежегодная Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала в июне. Она охватит 50 регионов страны – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. «Перед нами стоит важная задача – поддержать тенденцию к снижению новых случаев заболевания, увеличить число тех, кто проходит обследование, обеспечить лечением ВИЧ-положительных граждан и, наконец, изменить отношение общества к ВИЧ как к смертельному заболеванию. Призываю своих коллег – медицинских работников, руководителей федеральных и региональных органов власти, журналистов, всех думающих и ответственных за своё здоровье людей, начать с себя и сдать тест на ВИЧ», -сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Липецкая область стала 17-м регионом, в котором прошла акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. «Главное в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа – необходимость каждому гражданину нашей страны знать, что такое ВИЧ, как передается это заболевание и как сделать так, чтобы избежать заражения. ВИЧ-инфекция в настоящее время – не приговор. Это управляемое хроническое заболевание, которое эффективно поддается терапии. В случае заражения инфекцией, обязательно нужно обратиться к специалистам, которые назначат лечение, привлекут психологов, которые помогут пациенту принять заболевание и научиться жить с ним. В нашем распоряжении широкий спектр эффективных препаратов, позволяющих жить долго и качественно, как и любой другой человек без ВИЧ», – подвела итоги акции главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Лилия Сиротинкина.