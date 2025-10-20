Тетральный марафон – 2025. Диплом II степени — у добринцев

Добринский народный театр многие годы дарит жителям района яркие эмоции и вдохновение, неоднократно становясь победителем театральных конкурсов и фестивалей различных уровней и успешно подтверждая звание «народный». Не стал исключением и «Театральный марафон-2025», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Его цель — развитие любительского театрального искусства.

Добринцы представили на областном фестивале сцену из пьесы А.Ю. Алексеева «Уходил последний день войны» в номинации «Малые театральные формы».

Конкурс проходил в два этапа. Первый — отборочный, тут организаторы оценивали предоставленные видеоматериалы. Успешно пройдя отборочный тур, коллектив театра активно готовился ко второму этапу, оттачивая каждую фразу, каждый жест. Второй этап состоялся пятого октября.

Артисты на сцене чувствовали себя уверенно, роли исполняли старательно, с душой и оставили у зрителей самые приятные впечатления. Своим актёрским мастерством покорили сердца зрителей Александр Ходыкин, Алексей Шальнев, Александр Григоров, Николай Попов, Алексей Якимов. Спектакль стал данью уважения к памяти тех, кто сражался за свободу, напоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Истории героев, рассказанные актёрами, тронули сердца зрителей своей искренностью и эмоциональностью.

После показа всех конкурсных работ состоялось традиционное обсуждение постановок. Руководители коллективов получили заслуженную оценку своих трудов на сцене от профессионалов, членов жюри, в которое вошли Виктор Николаевич Зябкин, председатель Липецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, преподаватель Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова и член жюри Александр Николаевич Сидоренко, актёр, режиссёр, преподаватель, художественный руководитель курса театрального факультета Воронежского государственного института искусств. Они высоко оценили творческую работу народного театра МБУК «Добринская ЦКС», в особенности отметив автора пьесы, его свежий взгляд на тему, современность ее звучания, подчеркнули, что все это произвело сильное впечатление. Завершением мероприятия стала торжественная церемония награждения участников областного фестиваля любительских театральных коллективов «Театральный марафон-2025». Добринский народный театр под руководством Алексея Шальнева был награжден дипломом II степени в номинации «Малые театральные формы» (категория — «Взрослые коллективы»). Желаем актерам народного театра здоровья и творческих успехов, чтобы театр жил и процветал, а зрители поддерживали их своей признательностью.