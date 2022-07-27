25 июля АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запустили коммуникационную кампанию, направленную на раннюю диагностику артериальной гипертонии. В главной роли – «тихий убийца», который уже может находиться поблизости. Кардиологи предупреждают: к его приходу лучше быть во всеоружии. Тонометр должен стать напарником в борьбе с невидимым врагом.

Почему артериальную гипертонию называют «Тихим убийцей»? Во-первых, это состояние часто развивается без видимых симптомов. Во-вторых, это фактор риска для смертельно опасных инфаркта и инсульта. Эффективность раннего выявления артериальной гипертонии напрямую зависит от информированности людей. Если человек регулярно контролирует свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

«Артериальная гипертония – ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, из-за которых люди рискуют стать инвалидами или умереть. Поэтому вопрос контроля артериальной гипертензии – проблема номер один. Каждый должен понимать, что здоровье у человека одно. И если мы с самого детства не будем осознавать значимость здоровья сердца и сосудов, если мы с самых молодых лет не будем заботиться о том, чтобы организм работал без перебоев и очень долго, тогда у человека, к сожалению, не может быть той жизни, которую бы он сам себе желал», – напоминает генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими. Нормальное давление не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу. Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

5 простых правил, которые помогут не встретиться с «Тихим убийцей»:

следите за уровнем артериального давления. «Тихий убийца» охотится за ничего не подозревающими жертвами;

контролируйте индекс массы тела. Чем вы больше — тем легче в вас попасть.

откажитесь от никотина и алкоголя. Гипертония находит своих жертв по запаху.

занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно. Чем в лучшей вы форме — тем легче вам избежать «Тихого убийцу».

следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли. «Тихого убийцу» не прельщает здоровое питание.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: http://национальныепроекты.рф/гипертония.