На Втором российском фестивале «Живое наследие», состоявшемся на площадках Общественной палаты РФ в Москве, опубликовали списки ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. Липецкая область завоевала три места, а областной Центр развития культуры и туризма отметили дипломом за поддержку проекта и описание региональных брендов.

По результатам оценки экспертного жюри победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» признаны:

Галичья гора и Воргольские скалы (в категории «Природа»);Фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг» (в категории «Даты и события»); Тихон Задонский (в категории «Персоны»).

Процесс отбора включал экспедиции «Живого наследия» в регионы, кропотливую работу экспертов и комиссий. На обработку такого массива данных ушёл не один год. Организаторы искали как «живые», так и неактивные сейчас бренды, чтобы стимулировать обе категории на закрепление в культурном сознании. Особенно интересно прослеживать это в категории персоналий, многие известные люди оставили поистине великое, живое наследие. В их числе – святитель Тихон Задонский.