Тир открыли в школе села Становое. Помещение было подготовлено во время капитального ремонта здания в 2022 году. Его оборудовали в цокольном этаже. Далее для занятий закупили и установили необходимое оборудование: четыре огневых рубежа с опорными площадками, позволяющие удобно располагаться стрелку и держать на поверхности оружие, шесть пневматических пистолетов «Байкал», десять пневматических винтовок «Байкал», средства защиты для глаз, мишени с пулеулавливателями, коврики. Также оборудована раздевалка, комната хранения оружия с сейфами, стеллажами и прочим необходимым инвентарём.

«Тир – это в том числе основы военного дела и подготовка молодых ребят к срочной службе в армии. Но и в целом этот вид спорта развивает меткость, скорость реакции, силу, стратегическое мышление», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.