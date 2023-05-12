ТИЦ «Липецкая Земля» попал в реестр туристско-информационных центров России. Теперь Липецкую область будут продвигать через проекты Национальной Ассоциации Информационно-туристских организаций – информационного партнера Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Сотрудничество с некоммерческим партнерством НАИТО выгодно и для представителей туриндустрии, и для путешественников. Партнерство объединяет туристско-информационного центры страны. С их помощью путешественники могут узнать, что посмотреть в том или ином регионе, а бизнес-сообщество индустрии гостеприимства – предложить свои услуги и обменяться опытом.

Девиз туристско-информационного центра «Липецкая Земля» – «Работаем для вас!». Его открыли в центре Липецка – в Доме-музее Г.В.Плеханова. Теперь это точка притяжения липецкого туризма, где собрана информация о самых интересных достопримечательностях региона, представлены туры выходного дня. Здесь можно выбрать один из самых узнаваемых сувениров Липецкой области – романовскую игрушку, а в качестве представительских подарков – брендированные наборы, настольную игру «Мы из Ельца», гастрономический путеводитель «Земля в цвету», а также блокноты, кружки, сумки и многое другое.

Главные проекты НАИТО: бонусная программа Клуба путешествующих по России, Музейный инфоцентр, Национальный календарь событий, всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ», виртуальный ТИЦ и другие. Участники партнерства получают доступ ко всем проектам НАИТО, включая возможность обмениваться анонсами для единой новостной ленты.

«Участие во всероссийских проектах дает региону хорошие возможности для эффективного продвижения туристских продуктов и привлечения путешественников. В Липецкой области есть, что показать и чем удивить гостей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.