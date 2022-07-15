Новый учебный год в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района порадует учеников открытием «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в учебном заведении ведется подготовка к капитальному ремонту классных комнат, определен подрядчик, ожидается поставка мебели для кабинета физики, химии и биологии, в которых будет размещена «Точка роста». Современный центр станет точкой притяжения для школьников в изучении естественно-научных и технологических программ с использованием современного оборудования. Занятия в «Точке роста» помогут в освоении учебных предметов, практической отработке учебного материала по «Физике», «Химии», «Биологии». В школу села поступило оборудование для современного оснащения классов – многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбуки и другое необходимое оборудование.

Центры «Точка роста» создаются на базе школ сельской местности и малых городов для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников. Это будет пятая «Точка Роста» в Хлевенском районе. «Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.