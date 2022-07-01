Новый учебный год в школе села Солдатское Тербунского района порадует учеников открытием «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в учебном заведении ведется подготовка к капитальному ремонту классных комнат, определен подрядчик, ожидается поставка мебели для кабинета физики, химии и биологии, в которых будет размещена «Точка роста».

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, она станет центром притяжения для школьников в изучении естественно-научных и технологических программ с использованием современного оборудования. Занятия в «Точке роста» помогут в освоении учебных предметов, практической отработке учебного материала по физике, химии и биологии. В школу села Солдатское уже поступила часть оборудования для современного оснащения классов – многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбуки и другое необходимое оборудование.

Центры «Точка роста» создаются на базе школ в сельской местности и малых городах для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников. В этом году в Липецкой области откроется 27 новых «Точек роста».

«Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.