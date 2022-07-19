В новом учебном году в школе села Ольшанец Задонского района откроется «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в учебном заведении ведется ремонт кабинетов: выполнены демонтажные работы, оштукатурены стены. В ближайшие несколько недель специалисты смонтируют новую электропроводку, проведут косметический ремонт потолка, стен, пола с использованием современных материалов. В настоящее время закупается мебель и учебное оборудование, часть которого -(МФУ, три ноутбука, робот-манипулятор) уже поступила в школу. Для работы в центре педагоги проходят специальное обучение.

«Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центры «Точка роста» создаются на базе школ сельской местности и малых городов для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников. В сентябре в Липецкой области откроется 27 «Точек роста».