Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» появится в гимназии «Новое поколение» в Задонске в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в кабинетах, в которых будет размещаться центр, кипит работа. А еще приобретено новое оборудование, чтобы сделать обучение увлекательным и интерактивным. Это ноутбуки, многофункциональные устройства, расширенные робототехнические наборы и конструкторы программируемых моделей инженерных систем.

Центр будет активно использоваться в урочной и внеурочной деятельности для школьников 5-11 классов. Это более 400 учеников, которые смогут погрузиться в мир увлекательной науки, биологии, химии и физики. На кружках по робототехнике и дополнительных занятиях по изучению предметов естественно-научного профиля ребята смогут расширить свои знания и навыки. «Точка роста» — это шанс для учеников жить в селе или небольшом городе, но иметь доступ к передовым образовательным материалам и возможность заниматься современными научными и технологическими предметами.

В Липецкой области с 2019 по 2022 открыто 120 «Точек роста» в общеобразовательных организациях. В 2023 году будут открыты еще 19 таких центров. «Подобные проекты очень важны, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы».