Заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнёв и начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих побывали с рабочим визитом в Добринском районе. Цель поездки – определение дальнейших «точек роста» для районного АПК и планов по развитию перерабатывающей отрасли.

Гостей из Липецка встречал глава муниципалитета Александр Пасынков, вместе они сначала посетили Добринский сахарный завод. По объему производства это предприятие занимает второе место в России. Завод выпускает не только классический белый сахар, как из корнеплодов, так и сиропа, но также мелассу, сырой и сухой жом в гранулах. Добринский сахарный завод, являясь крупнейшим предприятием в сахарной промышленности Липецкой области, имеет мощность переработки сырья в 12 тысяч тонн в сутки. В 2021 году им было произведено более 225 тысяч тонн белого сахара.

Генеральный директор ПАО «ДСЗ» Владимир Арустамов провел экскурсию по цехам предприятия, рассказав про планы заводчан на нынешний «сладкий сезон».

Также члены делегации побывали в ООО «Бетагран Липецк», которое является первым российским проектом, специализирующимся на получении ранних эмбрионов КРС как молочного, так и мясного направления.

Основными видами производственной деятельности являются содержание и использование племенных производителей сельскохозяйственных животных определенных пород для производства племенной биопродукции, производство, обработка, хранение и реализация племенной продукции для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, оказание услуг в организации осеменения и эмбриотрансфера. Во время посещения участникам встречи показали племенных быков-рекордсменов и молодняк, дойное стадо, современную лабораторию.

Как заметил Александр Пасынков, уникальность «Бетаграна» состоит в том, что предприятие не зависит от санкций, таможенных вопросов и международных отношений. Это положительно отражается на сроках поставок, качестве товара и его цене.

В планах предприятия — наладить выпуск натуральных сыров из собственного молока. Все необходимое технологическое оборудование уже завезено, помещение под сырцех готово. Дело за монтажом технологической линии и пусконаладочными работами.

Подводя итоги рабочей встречи, Игорь Кремнёв отметил высокий потенциал агропромышленного комплекса Добринского района. Пообещав при этом помощь и поддержку во всех вопросах, касающихся развития отрасли.