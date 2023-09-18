Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открылся в школе №3 Лебедяни. Он создан в рамках нацпроекта «Образование». Такие центры теперь есть во всех девяти общеобразовательных учреждениях Лебедянского района. Их главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, а также развитие сельских школ.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, в день открытия школьники побывали на интерактивных площадках и мастер-классах, демонстрирующих возможности центра. Каждый ученик смог выбрать себе направление по душе. В «Точке роста» планируется обучение не только по общеобразовательным программам по предметам «Физика», «Биология», «Химия» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и по программам дополнительного образования по робототехнике, проектной и внеурочной деятельности.

В работу уже активно включились педагоги школы, которые прошли обучение и готовы поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.