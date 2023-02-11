Медалей высшей пробы на международной выставке «Продэкспо» удостоена продукция компании «ЭКО-культура», выращенная в тепличном комплексе «Овощи Черноземья». Липецкие томаты получили сразу четыре награды.

Золотыми медалями «Лучший продукт 2023 года» награждены томат черри сливовидный красный «Делишер» и томат черри круглый коралловый «Небула». «Делишер» стал также победителем конкурса «Выбор торговых сетей». Этот вкусный и сочный сорт является одним из самых популярных среди покупателей по всей стране, он имеет целый ряд высших оценок профессиональных дегустационных конкурсов и золотых медалей отраслевых выставок. Лучшим в номинации «Продукты для здорового образа жизни» в конкурсе «Инновационный продукт» назван томат «Небула».

Томаты-победители представлены в линейке продукции «Искусство есть» и продаются в торговых сетях по всей России. «Липецкая область много лет в российских лидерах по выращиванию тепличных овощей. Важно, что и качество продукции одно из лучших в стране. Полученные награды это подтверждают», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.