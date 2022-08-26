Среди наиболее тяжёлых посылок — мотоцикл, гидроцикл, а также двухметровый холодильник. Всего в этом году жители Липецкой области получили свыше 50 крупногабаритных отправлений общим весом более 10 тонн.

В списке наиболее популярных поступающих в регион нестандартных отправлений — спортивное оборудование, мототехника и автозапчасти. Такие посылки доставляют в Липецкую область чаще всего из Иркутска, Воркуты, Москвы, Казани. С начала этого года Почта России в Липецкой области чаще всего принимала крупногабаритные грузы из Владивостока — более 20 таких посылок, а из Воркуты и Москвы — более 10. Самая крупная посылка была из Владивостока — мотоцикл весом более 300 кг., второе и третье место рейтинга у гидроцикла весом более 200 кг., а также у двухметрового холодильника, весом более 50 кг.

Заказать доставку нестандартного груза можно из большинства крупных городов России. Максимальный размер нестандартной посылки, которую можно получить на почте, составляет 300х140х180 см, а максимальный вес — 500 кг. У каждого отправления есть трек-номер для отслеживания. С его помощью можно увидеть каждый этап перемещения посылки. Получить крупногабаритную посылку весом более 32 кг можно на сортировочном участке.