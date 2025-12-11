«ТопБЛОГ» открыл для липчан доступ к авторским курсам по развитию в медиа

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил серию бесплатных образовательных программ по развитию в медиа, которые доступны каждому жителю Липецкой области без возрастных ограничений. Любой желающий в онлайн-формате может пройти обучение у экспертов, освоить современные медианавыки, начать путь в блогинге или усилить существующий проект, получив практические инструменты для роста и продвижения.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» создан для тех, кто хочет учиться создавать контент, находить свою аудиторию и рассказывать истории, способные менять мир. За пять лет к проекту «ТопБЛОГ» присоединились 300 тысяч авторов из 89 регионов России и более 50 стран мира. Одним из ключевых направлений образовательной линейки стал трек «Медиакампус», включающий тематические спринты по креативному мышлению, построению личного бренда, созданию и продвижению контента, медиаэтике, продакшну и работе с аудиторией.

Курс «Искусственный интеллект в медиасфере» помогает авторам использовать современные технологии в работе и создавать контент быстрее и качественнее. Программа выстроена последовательно: сначала участники знакомятся с фундаментальными принципами работы искусственного интеллекта и его ролью в блогосфере, разбираются с генеративными технологиями и учатся создавать контент с помощью нейросетей – тексты, изображения и видео. Следующий этап посвящен практическому применению ИИ: формированию эффективных рабочих привычек, созданию промптов для блогеров, а также юридическим и этическим аспектам.

Курс «Юридические аспекты коммуникации в публичном пространстве» помогает авторам чувствовать себя уверенно в правовом поле. Курс по ораторскому мастерству «Навыки работы с голосом» позволит обрести уверенность в публичных выступлениях и развить выразительность речи. В первом спринте – «Основы работы с голосом для создания качественного контента» – можно освоить техники дыхания и дикции, научиться управлять голосом и эмоциями. Во втором – «Продвинутые техники работы с голосом» – участников ждет практика взаимодействия с аудиторией, контроль темпа речи и адаптация под разные форматы.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». «Из-за стремительного развития соцсетей и других открытых площадок для размещения контента многие хотят стать самостоятельными авторами. Но качественные медиа, интересные большой аудитории, требуют не только желания, азарта и энтузиазма, но и знаний, профессиональных навыков. У нас есть примеры в блогосфере, когда липчане сумели найти свою тему и формат контента. Теперь благодаря президентской платформе погрузиться в мир медиа-продакшн смогут больше жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.