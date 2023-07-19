Масштабные комплексные кадастровые работы пройдут в 395 кадастровых кварталах Липецкой области. Их проведут в 15 муниципальных образованиях, сообщили в региональном управлении имущественных и земельных отношений.

Торги муниципалитетами уже объявлены. Кадастровые инженеры области имеют возможность подать заявку на участие на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«На сегодняшний день отсутствие полных данных о недвижимости создает препятствия в использовании земельных участков и капитальных построек, кроме того приводит к земельным и имущественным спорам между собственниками. Комплексные кадастровые работы проводятся в Липецкой области впервые. Это позволит минимизировать количество споров между собственниками земельных участков и капитальных построек, а также повысить качество данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и устранить реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ», – отметил первый заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений Николай Звонарев.