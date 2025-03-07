Делегацию российских бизнес-кругов на Первом Международном форуме «Инвестиции в будущее Туркменистана» IFT 2025 возглавит президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов. Форум, который состоится 18 марта в Ашхабаде, станет знаковым событием для частного сектора Туркменистана, объединяющем на одной площадке ведущих экспертов, инвесторов и представителей бизнеса. В нем примут участие представители Министерства иностранных дел РФ, Минэкономразвития, Минпромторга России, а также туркменские партнёры.

Анатолий Гольцов является заместителем председателя Российско-Туркменского делового совета. На форуме он будет представлять систему торгово-промышленных палат нашей страны и интересы российского делового сообщества. «Липецкая торгово-промышленная палата является лидером во взаимодействии со странами СНГ в налаживании торгово-экономических и культурных связей. Благодаря Липецкой ТПП и центру «Мой бизнес» предприниматели региона открыли новые горизонты для развития бизнеса в дружественных республиках», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день участие в форуме IFT 2025 подтвердили больше 200 делегатов из 26 стран. В рамках мероприятия обсудят ключевые вопросы развития частного сектора Туркменистана, а также возможности для внедрения новых технологий и привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли экономики страны. Особую значимость мероприятию придает участие турецкой компании «Karub», известной в области энергетики своими инновационными подходами и успешными проектами, что подчеркивает международный статус события и его важность для развития экономического сотрудничества между странами.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.