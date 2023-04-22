Торжественная отправка призывников в ряды вооружённых сил Российской Федерации состоялась в пятницу в Липецке. Служить из региона отправились 29 новобранцев. 17 из них пополнят сухопутные войска Западного военного округа, 12 – воздушно-космические.

Проводить молодых людей пришли главный федеральный инспектор по региону Олег Снежков, заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин, глава Липецка Евгения Уваркина, начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха, военный комиссар Валерий Герасименко, а также представители общественных и патриотических организаций.

«Служба в российской армии – не просто обязанность, но и достойный уважения поступок. Желаю, чтобы служба прошла легко, но при этом прибавила вам сил, мужества и отваги», — обратился к призывникам Роман Петрухин.

Весенний призыв продлится до 15 июля. Ряды Вооружённых сил РФ пополнят около 1500 новобранцев. В зону СВО срочников отправлять не будут. «Призыв в армию никак не связан с проведением специальной военной операции. Это плановый процесс, который проводится регулярно. От нас зависит, насколько хорошо это будут знать призывники и их семьи, поэтому разъяснительную работу нужно продолжать и держать это на постоянном контроле», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.