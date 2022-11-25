Сегодня в Липецке состоялась торжественная отправка призывников в ряды вооружённых сил Российской Федерации. Служить из региона отправились 64 человека. Всего задание по отправке солдат-срочников в осенний призыв для Липецкой области составляет около 800 человек.

С приветственным словом к призывникам перед их отправкой в войсковые части обратился первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко.

«Вооруженные Силы нашей страны по праву считаются одними из самых сильных, подготовленных и технически оснащенных в мире, где служить почётно и ответственно, – сказал Александр Рябченко. – Уверен, что вы гордо будете нести высокое звание русского солдата. Желаю Вам достойно проявить себя, гордиться тем, что вы отдаёте свой долг Родине. Пусть это время пойдёт на пользу, а армия прибавит вам сил, мужества и отваги».

В этом году осенняя призывная кампания в Липецкой области, как и во всей стране, началась на месяц позже. Такое решение было принято для того, чтобы военкоматы могли без сложностей завершить частичную мобилизацию.

Как сообщили в областном военкомате, служить липчанам предстоит в Западном военном округе. В зону СВО срочников отправлять не будут. Завершится осенний призыв в канун Нового года – 31 декабря.