Руководители региона и областного центра приняли участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества. По традиции 23 февраля на площади Героев в Липецке состоялось возложение цветов к обелиску Славы.

В День защитника Отечества на площадь Героев пришли заместитель главы региона Дмитрий Аверов, председатель регионального парламента Павел Путилин, глава Липецка Евгения Уваркина, начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков, председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих, военнослужащие, представители общественных организаций, старшеклассники, волонтёры Победы и просто неравнодушные липчане.