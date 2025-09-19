Торжественное посвящение в студенты прошло в Липецке

Впервые в Липецке прошло торжественное городское посвящение в студенты для первокурсников. Больше 5000 ребят из шести вузов и 10 колледжей сначала собрались на площади Ленина-Соборной, откуда шествием проследовали до Городища. Здесь они принесли клятву первокурсника. После чего их ждал концерт и различные активности.

«Молодёжь – это наше будущее. Молодые липчане должны видеть и чувствовать, что государству они небезразличны, что мы внимательно следим за их успехами, радуемся за них. Поступление в вуз или колледж – это тоже достижение. Получив профессию и трудоустроившись, они станут настоящей опорой для родного региона и страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.