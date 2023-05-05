Торжественные линейки в честь 78-й годовщины Победы прошли во всех образовательных учреждениях Липецкой области. Так, в школе №14 Липецка школьники и кадеты приняли участие в церемонии выноса Государственного флага России и Знамени Победы, сообщили в управлении образования и науки региона.

Знамя Победы признано официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Среди почетных гостей школу посетили ветераны, Герой России Владимир Богодухов, исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, рассказали в управлении. На линейку учащиеся вышли с портретами своих героических предков. На фотографиях школьного «Бессмертного полка» — родные, сражавшиеся за Родину. Ребята поделились семейными историями, вспомнили о мужестве и героизме людей военного времени. Также в классах прошли внеурочные занятия из цикла «Разговоры о важном», посвященные событиям Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы.

По всей России накануне 9 Мая школы посетят ветераны и труженики тыла, герои Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и других боевых действий. Школьники примут участие в проектах «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» «Песни Победы», «Сад памяти», «Без срока давности» и многих других. «Мы бережно храним историю и воспитываем на примере подвига героев молодое поколение, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы чтим старшее поколение, равняемся на героев, в уважении к их великим подвигам растим детей и внуков».