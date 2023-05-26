Торжественный прием для одаренной молодежи, завоевавшей награды XXII Дельфийских игр России, состоялся сегодня в правительстве Липецкой области. Благодарности и благодарственные письма победителям и их наставникам вручил вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин.

«Вы талантливые и усердные. Вас обязательно ждет успешная карьера и, хочется надеяться, что именно в Липецкой области вы захотите жить, работать и совершенствовать свое мастерство на благо региона», – обратился к гостям Анатолий Якутин.

Молодежные Дельфийские игры России в этом году проходили в апреле в Саратовской области. Их участниками стали более 2,5 тысячи человек из 80 субъектов РФ. В жюри работали ведущие деятели искусств со всей страны. В итоге из липецкой делегации дипломы получили Юрий Пронин (Липецкий металлургический колледж) и Анастасия Фурдина (культурно-методический центр «Элегия», Задонск) в номинации «Художественные ремесла», Валерия Кудрякова (областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова) в номинации «Сольное народное пение», Руслан Поликарпов (ЛОКИ имени К.Н. Игумнова) в номинации «Академическое пение», Ксения Евсина (школа №42, Липецк) в номинации «Цирковое искусство» и Татьяна Трунова (ЦРТ «Левобережный») в номинации «Искусство воспитания». Обладательницей золотой медали в номинации «Изобразительное искусство» стала учащаяся Детской художественной школы имени В.И. Сурикова Амелия Чеховская.

«Работа с молодыми талантами, их выявление и поддержка являются одним из важнейших направлений деятельности правительства Липецкой области. Также мы прилагаем максимум усилий, чтобы они были не только благодарны своей малой родине за помощь в творческой самореализации, но и видели перспективы для счастливой жизни, работы здесь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.