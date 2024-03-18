Торжественный прием победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников прошел в правительстве Липецкой области. Учащимся, а также руководителям образовательных учреждений, подготовившим наибольшее количество победителей и призеров, вручены грамоты и благодарственные письма.

В этом году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 1400 обучающихся 9-11 классов Липецкой области. Школьники продемонстрировали знания по 24 предметам. Самыми многочисленными по количеству участников стали биология, математика, обществознание. Кроме того, участники регионального этапа 7-8 классов пробовали свои силы в олимпиадах по астрономии имени В.Я. Струве, по физике имени Дж. К. Максвелла и по математике имени Л. Эйлера.

По итогам регионального этапа в копилке достижений региона 58 побед и 263 призовых места. При этом 11 школьников стали победителями и призёрами олимпиад сразу по нескольким предметам. Лучшие из них приглашены на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, который пройдет с 18 марта по 3 мая.

«Олимпиады позволяют показать не только знания в определенной области науки, но и проявить смекалку и кругозор. Такие мероприятия помогают выявлять одаренных детей, чтобы дальше их направлять и поддерживать на правильном пути», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.