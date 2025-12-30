Традиции, которые сближают. Новый год в кругу семьи

ВАЛЕНКИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА, или КАК ПАПУ ВЫДАЮТ БОТИНКИ

Ольга ГОНЧАРОВА, с. Талицкий Чамлык:

— Раньше обязательно собирались у моей мамы Александры Никитичны. Было очень душевно. Ведь нас у нее семеро детей, да еще шестеро внуков, а теперь уже и пятеро правнуков. Все приходили со своими семьями — было шумно и весело. Накрывали большой стол, обязательно запекали гуся со своего подворья. Дети тогда были еще маленькими, поэтому к ним обязательно приходили Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

Сейчас такой большой компанией уже не получается собраться. Но мама в новогоднюю ночь все равно не остается одна — кто-то из детей обязательно приезжает.

Теперь я стараюсь сохранять традиции уже в своей семье. Дочка с двумя внучатами специально приезжает к нам из Липецка, чтобы вместе встретить Новый год.

Обязательно ставим ёлку (она у нас искусственная). Игрушки в основном раритетные, из нашего с мужем детства. Многим из них уже больше 50 лет. Храним их отдельно, но все равно с каждым годом их становится все меньше — к сожалению, они постепенно бьются. Внукам мы рассказываем историю каждой игрушки:

— Эти вешали на ёлку, когда ваш дедушка был маленьким.

— Дедушка, ты разве был маленьким? — удивляется шестилетний Костя.

Рождество мы отмечаем в родительском доме мужа, куда съезжаются его родственники, хотя самих родителей уже нет с нами. И здесь у нас тоже есть своя традиция: после встречи Нового года мы убираем со стола тарелки и начинаем играть в лото.

Много лет назад соседи ходили друг к другу, чтобы коротать долгие зимние вечера за игрой. Часто собирались в доме моих свекра и свекрови. Мы тоже как-то попробовали — и нам понравилось! Теперь можем сидеть часами — очень увлекательное занятие. Играем не просто так, а «на интерес». Небольшие выигрыши потом отдаем детям на гостинцы. Они-то уж как рады бывают!

Мой муж Сергей каждый год примеряет на себя роль сказочного дедушки и поздравляет внуков. Старается, чтобы все было достоверно, продумывает образ до мелочей — даже валенки обувает. По секрету скажу: неудавшегося Деда Мороза в первую очередь выдает обувь. Оказывается, дети сразу смотрят на нее и могут узнать папины ботинки. Пока что наши внуки Костя и Яна не разочаровывались.

— Дедушка, ты опять всё пропустил! — бегут они к нему. — Где же ты был? К нам Дед Мороз приходил!

Дети всегда искренне радуются. А мы — вместе с ними.

РЕЦЕПТ НОВОГОДНЕГО СЧАСТЬЯ ОТ ЗАЯДЛОГО ГРИБНИКА

Людмила ПРИГОРОДОВА, с. Дубовое:

— Предновогодний вечер — лучшее время, когда в ожидании праздника вся семья собирается на кухне. Вместе с сыном Виктором и дочкой Ярославой мы готовим праздничный стол. Обязательные блюда в нашем меню: запеченная утка со своего подворья и салат, который мы шутливо называем «из морских гадов». С удовольствием делюсь рецептом!

Нам понадобятся: мидии, кальмар, креветки (лучше королевские — они сочнее), гребешки. Все отвариваем, нарезаем соломкой, добавляем одно кислое яблочко и одно вареное яйцо. По оригинальному рецепту лук не кладут, но мне больше нравится с ним, мелко-мелко нарезанным и ошпаренным кипятком.

Заправляем салат майонезом — домашним или покупным на перепелином яйце (он мягче). Блюдо получается не из дешевых: на него уходит примерно 600 рублей. Но зато какое вкусное! И легкое. Каждый день такое не приготовишь — дороговато, а на Новый год — самое то. Готовим его уже лет десять, это наша семейная традиция. Само собой, на столе также красуются «оливье» и «селедка под шубой». Без них и праздник — не праздник!

Новый год встречаем в семейном кругу. А потом дети (они уже взрослые) идут к друзьям, а я — к своим коллегам.

Под бой курантов обязательно загадываем желания. Я верю: если сделать это искренне и пожелать чего-то доброго — оно обязательно сбудется. Жизнь не раз это подтверждала. Еще одно важное условие: не нужно постоянно думать, когда же мечта исполнится. Перестаньте тревожиться — и все произойдет само собой, в назначенное судьбой время.

Я сама верю в чудеса. Очень люблю лес, я заядлый грибник. В багажнике моей машины всегда лежат корзинка и сапоги. Входя в лес, я мысленно обращаюсь к «Лесовичку» с просьбой разрешить мне собрать грибов. И почти всегда возвращаюсь с полной корзиной отборных. Может, это просто везение. А может…

Меня еще бабушка и мама учили: все нужно просить и принимать с благодарностью и добром. Этому же учу и своих детей — верить во все хорошее.

Новогодние каникулы я не люблю проводить на диване у телевизора. Разве что в первый день, когда нужно отдохнуть после ночного застолья. А так — милее всего бывать в лесу. Люблю дикую природу, например, в Ярлуково. Какое это счастье постоять среди сосен, послушать тишину. Атмосфера и энергетика леса заряжают меня бодростью. Встречала там и белок, и даже косулю. Лес лечит душу.

А еще каникулы — это поездка в гости к родственникам, с которыми давно не виделись, или отдых на загородной базе, где можно от души покататься на коньках и лыжах. Активный отдых — это мое.

ЁЛКА-ХАМЕЛЕОН И КОНФЕТЫ С СЮРПРИЗОМ

Мария ПАСОШНИКОВА, п. Плавица:

— Новый год для нас — это всегда домашний, теплый праздник. Мы с мужем живем вместе вот уже 43 года. Сначала отмечали его вдвоём у ёлки, потом появились дети — Костя и Павлик, стало веселее и шумнее. Теперь наша семья выросла: у нас две чудесные снохи — Юля и Лена, и трое внуков — Сашенька, Виталик и Никита. В новогоднюю ночь мы все собираемся за одним большим столом. И обязательно кладем подарки под ёлку.

Ни один наш праздничный стол не обходится без традиционной «селедки под шубой» — это наше фирменное новогоднее блюдо.

А еще я каждый год стараюсь устроить для домашних маленький сюрприз. Например, заворачиваю в фантики от конфет денежные купюры разного достоинства и развешиваю их на ёлке. Каждому достается по две такие «конфетки» — а там уж как повезет!

Кстати, в последние годы мы ставим искусственную ёлку. Это намного практичнее.

Наряжать ее начинаем примерно за неделю до праздника. Так мы лучше чувствуем приближение волшебства, и деревце не успевает наскучить. Украшаем каждый раз по-новому, придумывая для нашей зеленой красавицы свежий, современный образ.

Мы украшаем не только дом, но и улицу: развешиваем гирлянды, подсвечиваем окна. У нас на улице Макаренкова живет много молодых семей, и почти каждый дом к празднику преображается. На мой взгляд, наша улица — самая красивая в поселке, особенно в новогодние дни. Вечером выйдешь на прогулку — все вокруг сверкает и переливается огнями. Необыкновенная красота!

И конечно, после застолья мы всей семьей идем в центр поселка — на общую ёлку. Там всегда многолюдно, звучит музыка, царит праздничное настроение. Исключением стали только ковидные годы, когда такие массовые гуляния были отменены.